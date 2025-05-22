Neelachal Ispat Nigam dördüncü çeyrekte faaliyet kârı elde etti

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited’ın bağlı kuruluşu Neelachal Ispat Nigam Limited (NINL), 2024-25 mali yılının dördüncü çeyreğinde (Ocak-Mart) 12 milyar INR (140 milyon $) faaliyet kârı elde etti ve satış marjı ortalama %19 seviyesinde yer aldı. Böylelikle NINL, Tata Steel devralımı akabindeki üç yıl içerisinde kâra geçmiş oldu.

NINL’de %99,66 hissesi olan Tata Steel, söz konusu mali yılda NINL’in nominal veya maksimum kapasitede faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Bununla birlikte NINL’in, Tata Steel’in büyüme stratejisinde ve uzun mamul portföyünün genişletilmesinde kritik bir rol oynayacağı ifade edildi.

Tata Steel, önümüzdeki 10 yıl içerisinde bağlı kuruluşunun kapasitesini yıllık 9,5 milyon mt seviyesine çıkarmayı planlıyor. İlk aşamada kapasite mevcut yıllık 1 milyon mt’dan yıllık 5,5 milyon mt seviyesine çıkarılacak.

2024-25 mali yılında NINL, kok bataryası, kuru soğutma tesisi, kömür ve kok elleçleme sistemi ve arıtma tesisinin devreye alınması içeren çeşitli faaliyetlerine 3,4 milyar INR (40 milyon $) tutarında sermaye harcaması gerçekleştirdiğini de bildirdi.