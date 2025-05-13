Tata Steel’in konsolide net kârı dördüncü çeyrekte %117 arttı

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited’in konsolide net kârı 2024-25 mali yılının dördüncü çeyreğinde (Ocak-Mart) yıllık %117 artışla 12,01 milyar INR (141,82 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin Hindistan’daki faaliyetlerinden elde ettiği net kâr yıllık %22,5 düşüşle 31,69 milyar INR (371,40 milyon $) seviyesine geriledi.

Aynı çeyrekte Tata Steel’in konsolide satış geliri yıllık %4 artışla 562,2 milyar INR (6,62 milyar $) seviyesine yükseldi.

Şirket CEO’su T. V. Narendran, “2024-25 mali yılı, yaşanan önemli jeopolitik gelişmelerle birlikte Tata Steel için önemli bir geçiş yılı oldu. Söz konusu mali yılda Kalinganagar tesisinde Hindistan’ın en büyük yüksek fırınını faaliyete aldık, İngiltere’de iki yüksek fırınımızı devre dışı bıraktık ve Hollanda’da üretimimiz nominal kapasiteye yaklaştı,” dedi.

Öte yandan Tata Steel’in Hindistan’daki çeyreklik satışları, Kalinganagar’da devreye alınan yeni yüksek fırın ve kapasite kullanım oranının %100’e yakın olmasının desteğiyle %5 artışla yaklaşık 21 milyon mt seviyesinde kaydedildi.