Tata Steel 2024-25 mali yılının son çeyreğinde net kârının yatay seyretmesini bekliyor

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited, 2024-25 mali yılının dördüncü çeyreğinde (Ocak-Mart) iç piyasa satışlarından elde edilen net kârının yatay seyretmesini beklediğini ancak hükümetin önümüzdeki ay sunacağı 2025-26 yılı ulusal bütçedeki değişikliklere bağlı olarak kârlılıkta artış potansiyeli de olabileceğini bildirdi.

Üretici, ülkede koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının dördüncü çeyrekte 10$/mt düşmesinin öngörüldüğünü ve bunun da şirkete bir miktar rahatlama sağlayacağını belirtti.

Yapılan açıklamada, çelik sektörünün ucuz ithalata karşı koruyucu vergi getirilmesini talep ettiği ve Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğünün (DGTR) konuyla ilgili çalışmalara başladığı ifade edildi.

Tata Steel’in Avrupa birimlerine bakıldığında hem İngiltere hem Hollanda için daha düşük net kâr bekleniyor. Öyle ki İngiltere'de sipariş içeriğindeki değişim, ambalaj sektörüne olan satışlardaki artış ve otomotiv sektörüne yapılan sevkiyatlardaki düşüş sonucu kârlılığın 60 £/mt azalacağı ifade ediliyor. Hollanda da benzer bir düşüş öngörülüyor.

Avrupa’da maliyetler farklılık gösteriyor. Hollanda’da koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının 20$/mt düşmesi beklenirken, demir cevheri fiyatlarında sadece 3-4$/mt’luk bir düşüş tahmin ediliyor.

Tata Steel mali yılın üçüncü çeyreği için %36 düşüşle 3,26 milyar INR (37,77 milyon $) net kârı açıklamıştı.