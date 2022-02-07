Tata Steel’in konsolide net kârı üçüncü çeyrekte %159 arttı

Pazartesi, 07 Şubat 2022 10:55:41 (GMT+3) | Kalküta

Tata Steel Limited tarafından yapılan açıklamada, şirketin konsolide net kârının 2021-2022 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) yıllık %159 artışla 95,73 milyar INR (1,28 milyar $) seviyesinde yer aldığı belirtildi.

Söz konusu çeyrekte, şirketin konsolide satış gelirleri yıllık %45 artışla 607,83 milyar INR (8,13 milyar $) oldu.

Çelik üretimi Ekim-Aralık döneminde, Temmuz-Eylül döneminde kaydedilen 7,77 milyon mt’a kıyasla neredeyse değişiklik göstermeyerek ve bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 7,74 milyon mt’a kıyasla hafifçe artarak 7,76 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan çelik satış hacmi yıllık %5,4 ve çeyreklik bazda %5,1 düşüş gösterdi.