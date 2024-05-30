Tata Steel’in konsolide net kârı dördüncü çeyrekte %65 azaldı

Perşembe, 30 Mayıs 2024 15:59:34 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited’in konsolide net kârı 2023-24 mali yılının dördüncü çeyreğinde (Ocak-Mart) yıllık %64,8 düşüşle 5,54 milyar INR (66,49 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin satış geliri yıllık %6,8 düşerek 58,68 milyar INR (7,04 milyar $) seviyesine geriledi.

Tata Steel CEO’su T.V. Narendran, “Hindistan piyasasındaki kâr marjımızı iyileştirmenin yanında satışlarımızı artırdık ve ürün portföyümüzü genişlettik. Yerel satışlarımız yıllık %9 artışla yaklaşık 19 milyon mt seviyesinde yer aldı,” açıklamasını yaptı.

Bununla birlikte şirketin Singapur’daki bağlı kuruluşu T Steel Holdings’in (TSHP) borcunun ödenmesi ve Tata Steel UK’i desteklemek için 2,11 milyar $ sermaye aktarımı yapacağı da ifade edildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere şirket, İngiltere’deki Port Talbot tesisinde yer alan iki yüksek fırının yerini alacak 1,25 milyar £’luk elektrik ark ocağının inşasına başlayacağını ve önümüzdeki aylarda eski varlıkların devre dışı bırakılacağını açıklamıştı.