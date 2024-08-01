Tata Steel’in konsolide net kârı birinci çeyrekte yükseldi

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited, 2024-25 mali yılının birinci çeyreğine (Nisan-Haziran) ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin konsolide net kârı, bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 5,25 milyar INR’ye kıyasla %75 artarak 9,19 milyar INR (109,75 milyon $) seviyesinde yer alırken konsolide satış geliri yıllık %7,9 düşerek 547,7 milyar INR (6,54 milyar $) seviyesine geriledi. Tata Steel’in AVFÖK’ü Nisan-Haziran döneminde 2023-24 mali yılının aynı döneminde kaydedilen 69,7 milyar INR’ye kıyasla 69,5 milyar INR (829,96 milyon $) seviyesinde yer almaya başladı.

Birinci çeyrekte şirketin toplam ham çelik üretimi yıllık %12,2 artışla 8 milyon mt ve çelik satışları da yıllık %2,6 artışla 7,39 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Tata Steel CEO’su T.V Narendran, birinci çeyrekte çoğu bölgede çelik talebinin azalmasının küresel fiyatları olumsuz etkilediğini söyledi. Narendran sözlerine, “Seçimler ve sıcak havalara rağmen Hindistan’da çelik talebi çoğunlukla aynı kaldı,” şeklinde devam etti.