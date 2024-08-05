Tata Steel ve Welspun Corp hidrojen taşımacılığına uygun çelik boru üretti

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited, dünyanın en büyük çelik boru üreticilerinden biri olan Welspun Corp ile birlikte İtalya’daki RINA tesisinde gaz halindeki hidrojenin yüksek basınç altında taşınmasına yönelik API X65 kalite çelik boru ürettiğini duyurdu.

Welspun tarafından üretilen çelik boruların hidrojen taşımacılığına uygun olup olmadığının belirlenmesi amacıyla söz konusu şirketler arasında yeşil enerji stratejik ortaklığı yapılmıştı.

Öte yandan 2022 yılında Tata Steel ve Welspun Corp, elektrik direnç kaynağı yöntemini kullanarak hidrojen taşımacılığına uygun API kalite çelik boru üretmek için mutabakat anlaşması imzalamıştı.

Ayrıca Welspun’un ürettiği boyuna toz altı ark kaynaklı (LSAW) boru, 2022 yılının Ekim ayında tüm yeterlilik testlerini geçerek hidrojen taşımacılığı için uygun olduğunu kanıtlamıştı.