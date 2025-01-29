 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Tata...

Tata Steel hidrojen taşımacılığına uygun çelik boru üretti

Çarşamba, 29 Ocak 2025 16:24:46 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited, hidrojen taşımacılığına yönelik çelik boru üretimi gerçekleştiren ilk yerel üretici olduğunu duyurdu.

Şirket, geçtiğimiz yıl hidrojen taşımacılığı çözümlerinde kullanılmaya uygun sıcak haddelenmiş çelik üretimi yapan ilk Hint çelik üreticisi olduğunu da açıklamıştı.

API X-65 kalite boruların yüksek basınç altında gaz halindeki %100 saf hidrojeni taşımaya uygun olduğu dile getirildi.

Hindistan’ın 2030 yılına kadar yıllık en az 5 milyon mt yeşil hidrojen üretim kapasitesi oluşturulmasını öngören Ulusal Hidrojen Misyonu doğrultusunda şirketin Ar-Ge ekibinin hidrojen taşımacılığı ve depolamasına yönelik inovatif ve sürdürülebilir çözümler geliştirdiğine dikkat çekildi.

2026-27 mali yılından itibaren hidrojen taşımacılığına uygun çeliğe talep görülmesi ve önümüzdeki 5 ila 7 yıl içerisinde toplam çelik ihtiyacının 350.000 mt seviyesinde yer alması bekleniyor. Ayrıca hidrojen taşımacılığında çelik boru hatlarının kullanımının ekonomik anlamda daha uygun olduğu ifade ediliyor.


Etiketler: Boru Borular Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Tata Steel 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı aşağı yönlü, Kanada’da artışlar devam ediyor

28 Oca | Çelik Haberler

Jindal SAW Limited’in net kârı üçüncü çeyrekte %5 azaldı

27 Oca | Çelik Haberler

ABD’nin yapısal boru ihracatı Kasım’da aylık %6,7 düştü

27 Oca | Çelik Haberler

Baku Steel Company American Petroleum Institute sertifikası aldı

24 Oca | Çelik Haberler

Gürcistan’ın Türkiye’den boru ithalatı 2024’te %70,9 arttı

23 Oca | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi 2024’te %3,4 azaldı

23 Oca | Çelik Haberler

ABD’nin standart boru ithalatı Kasım’da aylık %5,8 artış kaydetti

23 Oca | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ihracatı Kasım’da aylık %6,1 arttı

23 Oca | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları yatay, tatil nedeniyle piyasa durgun

22 Oca | Boru

ABD’nin hat borusu ithalatı Kasım’da aylık %22,9 artış kaydetti

22 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis