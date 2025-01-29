Tata Steel hidrojen taşımacılığına uygun çelik boru üretti

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited, hidrojen taşımacılığına yönelik çelik boru üretimi gerçekleştiren ilk yerel üretici olduğunu duyurdu.

Şirket, geçtiğimiz yıl hidrojen taşımacılığı çözümlerinde kullanılmaya uygun sıcak haddelenmiş çelik üretimi yapan ilk Hint çelik üreticisi olduğunu da açıklamıştı.

API X-65 kalite boruların yüksek basınç altında gaz halindeki %100 saf hidrojeni taşımaya uygun olduğu dile getirildi.

Hindistan’ın 2030 yılına kadar yıllık en az 5 milyon mt yeşil hidrojen üretim kapasitesi oluşturulmasını öngören Ulusal Hidrojen Misyonu doğrultusunda şirketin Ar-Ge ekibinin hidrojen taşımacılığı ve depolamasına yönelik inovatif ve sürdürülebilir çözümler geliştirdiğine dikkat çekildi.

2026-27 mali yılından itibaren hidrojen taşımacılığına uygun çeliğe talep görülmesi ve önümüzdeki 5 ila 7 yıl içerisinde toplam çelik ihtiyacının 350.000 mt seviyesinde yer alması bekleniyor. Ayrıca hidrojen taşımacılığında çelik boru hatlarının kullanımının ekonomik anlamda daha uygun olduğu ifade ediliyor.