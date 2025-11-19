 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Tata...

Tata Steel, Kalinganagar tesisini yıllık 16 milyon mt kapasiteyle en büyük tesisi yapmayı planlıyor

Çarşamba, 19 Kasım 2025 11:00:14 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli Tata Steel Limited Odisha’daki Kalinganagar çelik tesisini, yıllık 16 milyon mt hedef kapasite ile şirketin en büyük üretim merkezi haline getirmeyi planladığını açıkladı.

Bir şirket yetkilisinin tesisin faaliyete geçişinin 10. yılı kapsamında yaptığı açıklamaya göre Kalinganagar projesine bugüne kadar yaklaşık 6,44 milyar $ yatırım gerçekleştirildi. Tesis ilk etapta yıllık 3 milyon mt kapasiteyle faaliyete başlamış, daha sonra kapasite bugünkü 8 milyon mt seviyesine çıkarılmıştı.

Jamshedpur tesisinin kapasitesini aşacak

Genişleme çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte Kalinganagar tesisi, halihazırda 11 milyon mt/yıl kapasiteye sahip olan Tata Steel’in amiral gemisi Jamshedpur tesisini geride bırakarak şirketin en büyük üretim üssü haline gelecek.

Yetkili, Kalinganagar tesisinin yüksek kapasiteli çelik üretimini doğrudan eyalet sınırları içine taşıyarak Odisha’nın endüstriyel yapısını dönüştürdüğünü belirtti ve “Odisha artık Tata Steel için Hindistan’daki en büyük yatırım bölgesi haline geldi,” ifadelerini kullandı.

Tata Steel uzun yıllardır demir cevheri ve krom gibi başlıca hammaddeleri Odisha’dan tedarik ederek diğer eyaletlerdeki tesislerinde kullanıyordu. Açıklamaya göre 10 yıl önce Kalinganagar çelik tesisinin devreye alınması ise şirketin eyalet içinde entegre ve katma değerli tesislere yatırım yapma konusundaki uzun vadeli taahhüdünü ortaya koydu.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Tata Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Goa hükümeti maden sahalarındaki 750.000 mt’a yakın atıl malzemeyi ihaleyle sattı

19 Kas | Çelik Haberler

Tata Steel, Jamshedpur’da hava ayrıştırma ünitelerinin işletimi ve bakımı için AWIPL ile anlaştı

17 Eki | Çelik Haberler

Tata Steel Ijmuiden tesisinde düşük emisyonlu üretime geçmek için Hollanda hükümetinden destek alacak

30 Eyl | Çelik Haberler

Hint DGTR Çin’den ithal silisli çelik için beş yıl süreyle antidamping vergisi önerdi

23 Eyl | Çelik Haberler

Hindistan, Tayvan’dan çelik ithalatı için onay sürecini hızlandıracak

22 Eyl | Çelik Haberler

GAIL India, Tata Steel ile doğal gaz tedariki için anlaşma imzaladı

19 Eyl | Çelik Haberler

Tata Steel Jamshedpur tesisinde yeni pota arıtma fırınını devreye aldı

10 Eyl | Çelik Haberler

Tata Steel Limited’in konsolide net kârı 2025-26 mali yılı ilk çeyreğinde %116 arttı

31 Tem | Çelik Haberler

Tata Steel’in yerel ham çelik üretimi 2025-26 mali yılının ilk çeyreğinde değişmedi

09 Tem | Çelik Haberler

Hindistan'da yerel soğuk rulo sac fiyatları tüketici sektörlerdeki olumsuz görünüm nedeniyle yine düştü

30 Haz | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis