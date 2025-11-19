Tata Steel, Kalinganagar tesisini yıllık 16 milyon mt kapasiteyle en büyük tesisi yapmayı planlıyor

Hindistan merkezli Tata Steel Limited Odisha’daki Kalinganagar çelik tesisini, yıllık 16 milyon mt hedef kapasite ile şirketin en büyük üretim merkezi haline getirmeyi planladığını açıkladı.

Bir şirket yetkilisinin tesisin faaliyete geçişinin 10. yılı kapsamında yaptığı açıklamaya göre Kalinganagar projesine bugüne kadar yaklaşık 6,44 milyar $ yatırım gerçekleştirildi. Tesis ilk etapta yıllık 3 milyon mt kapasiteyle faaliyete başlamış, daha sonra kapasite bugünkü 8 milyon mt seviyesine çıkarılmıştı.

Jamshedpur tesisinin kapasitesini aşacak

Genişleme çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte Kalinganagar tesisi, halihazırda 11 milyon mt/yıl kapasiteye sahip olan Tata Steel’in amiral gemisi Jamshedpur tesisini geride bırakarak şirketin en büyük üretim üssü haline gelecek.

Yetkili, Kalinganagar tesisinin yüksek kapasiteli çelik üretimini doğrudan eyalet sınırları içine taşıyarak Odisha’nın endüstriyel yapısını dönüştürdüğünü belirtti ve “Odisha artık Tata Steel için Hindistan’daki en büyük yatırım bölgesi haline geldi,” ifadelerini kullandı.

Tata Steel uzun yıllardır demir cevheri ve krom gibi başlıca hammaddeleri Odisha’dan tedarik ederek diğer eyaletlerdeki tesislerinde kullanıyordu. Açıklamaya göre 10 yıl önce Kalinganagar çelik tesisinin devreye alınması ise şirketin eyalet içinde entegre ve katma değerli tesislere yatırım yapma konusundaki uzun vadeli taahhüdünü ortaya koydu.