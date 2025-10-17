 |  Giriş 
Tata Steel, Jamshedpur’da hava ayrıştırma ünitelerinin işletimi ve bakımı için AWIPL ile anlaştı

Cuma, 17 Ekim 2025 13:29:23 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited, Jharkhand eyaletinde yer alan çelik tesisindeki hava ayrıştırma ünitelerinin işletimi ve bakımı için Air Water India Private Limited (AWIPL) şirketiyle uzun vadeli bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Yeni oksijen tesisi Jamshedpur tesisinin verimliliğini artıracak

Söz konusu üniteler, günde 1.800 mt oksijenin yanı sıra azot, argon ve kuru basınçlı hava üretmek üzere tasarlandı. Bu endüstriyel gazlar, ağırlıklı olarak Tata Steel’in yüksek fırınlarında ve çelik üretim tesislerinde kullanılacak ve sürdürülebilir üretimi destekleyecek.

Şirketin açıklamasına göre şu anda stabilizasyon aşamasında olan ünite gelecek ay AWIPL’e devredilecek. Bu kapsamda Tata Steel, AWIPL’nin hem küresel pazardaki uzmanlığından hem de Japonya’daki tesislerinden sağlanacak uzaktan izleme ve bakım desteğinden faydalanarak önümüzdeki yıllarda tesis verimliliğini artırmayı hedefliyor.


