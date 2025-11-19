Goa hükümeti maden sahalarındaki 750.000 mt’a yakın atıl malzemeyi ihaleyle sattı

Hindistan’ın batı kıyısındaki Goa eyaletinin hükümeti, bölgede yıllardır atıl halde olan 748.000 mt demir cevheri, atık yığınları, işlenmemiş cevher ve atık malzemeyi ihaleyle sattığını açıkladı.

Yetkili, yaklaşık 750.000 mt’luk toplam hacmin neredeyse tamamının 13-14 Kasım’da düzenlenen ihalede satın alındığını belirtti.

Söz konusu stokların Dharbandora, Codli, Mayem, Sirigao, Pale ve Vagus dahil olmak üzere çeşitli sahalarda uzun süredir beklediği ifade edildi.

Öne çıkan alıcılar arasında Sesa Resources, Chowgule & Company Ltd, Salgaocar Shipping, RKB Global, Venkateshwara Power ve Ascent Ore yer aldı.

İhale kurallarına göre satın alınan cevherin nihai ödemenin ardından 90 gün içinde ilgili stok sahalarından kaldırılması gerekiyor. Aksi halde hem cevhere hem de ödemeye el konacak.

Yetkili, bu satışın Yüksek Mahkemenin Goa’daki sahipsiz ve kayıt dışı demir cevheri stoklarının ihaleyle satılması yönündeki kararına uygun olarak gerçekleştirilen 31. ihale olduğunu söyledi.