 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Goa...

Goa hükümeti maden sahalarındaki 750.000 mt’a yakın atıl malzemeyi ihaleyle sattı

Çarşamba, 19 Kasım 2025 11:11:49 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’ın batı kıyısındaki Goa eyaletinin hükümeti, bölgede yıllardır atıl halde olan 748.000 mt demir cevheri, atık yığınları, işlenmemiş cevher ve atık malzemeyi ihaleyle sattığını açıkladı.

Yetkili, yaklaşık 750.000 mt’luk toplam hacmin neredeyse tamamının 13-14 Kasım’da düzenlenen ihalede satın alındığını belirtti.

Söz konusu stokların Dharbandora, Codli, Mayem, Sirigao, Pale ve Vagus dahil olmak üzere çeşitli sahalarda uzun süredir beklediği ifade edildi.

Öne çıkan alıcılar arasında Sesa Resources, Chowgule & Company Ltd, Salgaocar Shipping, RKB Global, Venkateshwara Power ve Ascent Ore yer aldı.

İhale kurallarına göre satın alınan cevherin nihai ödemenin ardından 90 gün içinde ilgili stok sahalarından kaldırılması gerekiyor. Aksi halde hem cevhere hem de ödemeye el konacak.

Yetkili, bu satışın Yüksek Mahkemenin Goa’daki sahipsiz ve kayıt dışı demir cevheri stoklarının ihaleyle satılması yönündeki kararına uygun olarak gerçekleştirilen 31. ihale olduğunu söyledi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Tata Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 19 Kasım 2025

19 Kas | Hurda ve Hammadde

Fortescue yeşil demir projesinde Metso’nun hidrojen bazlı DRI ve elektrikli eritme teknolojilerini kullanacak

19 Kas | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 19 Kasım 2025

19 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları haftalık bazda bir miktar arttı

19 Kas | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 18 Kasım 2025

18 Kas | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 18 Kasım 2025

18 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Küresel demir cevheri ihracatı Avustralya’nın sevkiyatlarındaki sert düşüşle haftalık bazda %9 geriledi, navlun güçlü ...

18 Kas | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 17 Kasım 2025

17 Kas | Hurda ve Hammadde

Rio Tinto düşük karbonlu çelik üretimini desteklemek için Calix’in Zesty tesisine yatırım açıkladı

17 Kas | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 17 Kasım 2025

17 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis