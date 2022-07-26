Hint Tata Steel’in net kârı 2022-2023 mali yılının birinci çeyreğinde %21 azaldı

Salı, 26 Temmuz 2022 10:40:09 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in net kârı 2022-2023 mali yılının birinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) yıllık %21 düşüşle 77,14 milyar INR (964,25 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte, şirketin toplam geliri yıllık %19 artarak 636,98 milyar INR (7,96 milyar $) seviyesine yükseldi.

Tata Steel CEO’su T.V. Narendran tarafından yapılan açıklamada, “Artan faiz oranları, tedarik zincirindeki sorunlar ve pandemiye bağlı olarak Çin piyasasında meydana gelen yavaşlama nedeniyle birinci çeyrek tüm dünya ve Hindistan ekonomisi için oldukça zorlu geçti. Tata Steel olarak birden fazla engele rağmen kâr marjımızı artırarak güçlü bir performans gösterdik. Avrupa birimimizin performansı uzun vadeli tedarik sözleşmelerinin ve ürün gamımızın desteğiyle kârlılığımızın yükselmesine katkı sağlayarak önemli ölçüde arttı. Kalinganagar’da yıllık 6 milyon mt kapasiteli pelet tesisini bu yılın üçüncü çeyreğinde devreye almayı planlıyoruz. Soğuk haddeleme tesisi ve yıllık 5 milyon mt’luk kapasite artırım projesiyle birlikte maliyet tasarrufu sağlayacağız. Bağlı kuruluşumuz Tata Steel Long Products, Neelachal Ispat Nigam Limited (NINL) devralımını tamamladı. Söz konusu devralım uzun mamul birimimizin büyümesine katkı sağlayacak. Sürdürülebilirlik hedeflerimizde ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz ve 2045 yılına kadar net sıfır karbon salımı hedefimizi gerçekleştirmekte kararlıyız,” ifadelerine yer verildi.