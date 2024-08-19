Swiss Steel’in net zararı ilk yarıda düştü

İsviçre merkezli çelik üreticisi Swiss Steel Group, bu yılın ilk yarısına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı, 2023 yılının ilk yarısında kaydedilen 30 milyon €’ya kıyasla 4,1 milyon € seviyesine gerilerken satış geliri, satış hacmindeki düşüş sebebiyle yıllık %20 azalarak 1,62 milyar € seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte Swiss Steel’in düzenlenmiş AVFÖK’ü yıllık %22,6 artışla 71,7 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk yarısında şirketin Ascometal hariç ham çelik üretimi yıllık %3,5 artışla 765.000 mt seviyesine yükselirken Ascometal hariç satış tonajı, cansız talep sebebiyle geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 610.000 mt’a kıyasla 572.000 mt’a düştü.

Swiss Steel, piyasanın ikinci yarıda da dalgalanmasını ve baskı altında kalmasını öngördüğünü belirtti. Öte yandan yeşil çelik pazarının potansiyelini yakalamaya ve piyasada toparlanma yaşandığında etkili şekilde faaliyet gösterecek şekilde konumlanmaya odaklanacağını ifade etti.