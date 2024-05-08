Suudi East Pipes yerel müteahhitlik şirketine kaplamalı boru tedarik edecek

Suudi Arabistan merkezli boru üreticisi East Pipes Integrated Company for Industry, kaplamalı çelik boru tedariki için yerel müteahhitlik şirketi Maramer Contracting Company ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Sözleşmenin değerinin KDV dahil 60 milyon SAR’ın (16 milyon $) üzerinde olduğu bildirildi.
Söz konusu sözleşme kapsamında East Pipes Co., Maramer’e altı ay boyunca kaplamalı çelik boru tedarik edecek.
Sözleşmenin finansal etkisinin 2024-25 mali yılının ikinci ve üçüncü çeyreğinde görülmesi bekleniyor.