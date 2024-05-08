﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Suudi East Pipes yerel müteahhitlik şirketine kaplamalı boru tedarik edecek

Çarşamba, 08 Mayıs 2024 11:51:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Suudi Arabistan merkezli boru üreticisi East Pipes Integrated Company for Industry, kaplamalı çelik boru tedariki için yerel müteahhitlik şirketi Maramer Contracting Company ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Sözleşmenin değerinin KDV dahil 60 milyon SAR’ın (16 milyon $) üzerinde olduğu bildirildi.

Söz konusu sözleşme kapsamında East Pipes Co., Maramer’e altı ay boyunca kaplamalı çelik boru tedarik edecek.

Sözleşmenin finansal etkisinin 2024-25 mali yılının ikinci ve üçüncü çeyreğinde görülmesi bekleniyor.


Etiketler: Boru Borular S.Arabistan Orta Doğu 

Benzer Haber ve Analizler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları değişmedi, tatil sonrasında alımlar hızlandı

08 May | Boru

Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Şubat döneminde %9,6 azaldı

08 May | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Şubat döneminde %9,2 düştü

07 May | Çelik Haberler

EUROFER: AB’de çelik boru üretiminin bu yıl azalması bekleniyor

06 May | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşerken Kanada’da yükseldi

06 May | Çelik Haberler

ABD Güney Kore’den ithal kaynaklı hat borusunda damping olmadığına karar verdi

03 May | Çelik Haberler

Meksika Çin’den ithal kaynaklı boru için telafi edici vergileri 2028 yılına kadar uzattı

02 May | Çelik Haberler

Vallourec Guyana’daki petrol ve doğal gaz projesine hat borusu tedarik edecek

30 Nis | Çelik Haberler

ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı azaldı

29 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ihracatı Şubat ayında %7,9 arttı

26 Nis | Çelik Haberler