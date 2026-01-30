 |  Giriş 
Saudi Steel Pipe 80 milyon $ tutarında açık deniz hat borusu sözleşmesi imzaladı

Cuma, 30 Ocak 2026 12:29:58 (GMT+3)   |   İstanbul

Suudi Arabistan merkezli boru üreticisi Saudi Steel Pipe Company, iştiraki Global Pipe Company’nin İngiltere merkezli mühendislik şirketi Subsea 7’nin açık deniz sondaj geliştirme projesi kapsamında hat borusu tedariki için 80 milyon $ tutarında bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

Saudi Steel Pipe Suudi Arabistan borsası Tadawul’a yaptığı bildiride sözleşmenin 11 ay süreli olduğunu ve toplam sözleşme bedelinin 300 milyon SAR (80 milyon $) seviyesinde bulunduğunu belirtti.

Saudi Steel Pipe, söz konusu sözleşmenin finansal etkisinin 2026 yılının dördüncü çeyreğinde mali tablolara yansıtılmasının beklendiğini kaydetti.


Etiketler: Boru Borular S.Arabistan Orta Doğu 

