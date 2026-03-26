 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Arabian...

Arabian Pipes ve Aramco çelik boru tedariki için bir sözleşme daha imzaladı

Perşembe, 26 Mart 2026 12:00:19 (GMT+3)   |   İstanbul

Suudi Arabistan merkezli boru üreticisi Arabian Pipes Company (APC), çelik boru üretimi ve tedariki için yerel petrol ve gaz şirketi Aramco ile yeni bir sözleşme daha imzaladığını duyurdu.

Yaklaşık 94 milyon SAR (25,06 milyon $) değerindeki söz konusu sözleşmenin APC’nin yerel petrol ve doğal gaz tedarik zincirindeki konumunu güçlendireceği bildirildi.

Sözleşme şartlarına göre APC, Aramco’ya 9 ay boyunca çelik boru tedariki gerçekleştirecek. Söz konusu sözleşmenin finansal etkilerinin bu yılın üçüncü ve dördüncü çeyreklerinde görülmesi bekleniyor.


Etiketler: Boru Borular S.Arabistan Orta Doğu Çelik Üretimi 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis