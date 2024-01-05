Suudi Arabistanlı G5PS Aramco’ya spiral kaynaklı boru tedarik edecek

Cuma, 05 Ocak 2024 12:28:53 (GMT+3) | İstanbul

Suudi Arabistan merkezli boru üreticisi Group Five Pipe Saudi Company (G5PS) çelik boru tedariki için Suudi petrol ve doğal gaz şirketi Aramco ile sözleşme imzaladı. Sözleşmenin değerinin KDV dahil 34 milyon SAR’ın (9,06 milyon $) üzerinde olduğu bildirildi.

Sözleşme kapsamında G5PS Aramco’nun ülkenin doğusunda gerçekleştirdiği projelerden biri için spiral kaynaklı çelik boru üreterek ve bu boruları 2 ay boyunca tedarik edecek.

Söz konusu sözleşmenin finansal etkilerinin 2024 mali yılının üçüncü çeyreğinin başından itibaren görülmesi bekleniyor.