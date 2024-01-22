﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Suudi East Pipes devlete bağlı elektrik santrali operatörüne boru tedarik edecek

Pazartesi, 22 Ocak 2024 10:06:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Suudi Arabistan merkezli boru üreticisi East Pipes Integrated Company for Industry çelik boru tedariki için devlete ait tuzdan arındırma tesisi ve elektrik santrali operatörü Saline Water Conversion Corporation ile sözleşme imzaladı. Sözleşmenin değerinin KDV dahil 1 milyar SAR’ın (266,6 milyon $) üzerinde olduğu bildirildi.

Sözleşme kapsamında East Pipes Co. Saline Water Conversion Corporation için çelik boru üretip 30 ay boyunca tedarik edecek.

Söz konusu sözleşmenin finansal etkilerinin 2024-2025 mali yılının birinci çeyreğinden 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğine kadar görülmesi bekleniyor.


Etiketler: Boru Borular S.Arabistan Orta Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’in inşaat demiri üretimi 2023’te %2,1 düştü

23 Oca | Çelik Haberler

ABD’nin mekanik boru ithalatı Kasım ayında %19,3 düştü

23 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Kasım döneminde %9,4 düştü

22 Oca | Çelik Haberler

ABD altı ülkeden ithal mekanik boruya antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

22 Oca | Çelik Haberler

Benteler Steel/Tube ilk kez karbonu azaltılmış kaynaklı boru tedarik etti

22 Oca | Çelik Haberler

Meksikalı Conduit Rymco boru tesisini genişletecek

22 Oca | Çelik Haberler

ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı arttı

22 Oca | Çelik Haberler

ABD Kanada’dan ithal geniş çaplı kaynaklı boruya yönelik antidamping vergisini kaldırdı

19 Oca | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları çoğunlukla yatay

18 Oca | Boru

Vallourec TotalEnergies’in Irak projesi için boru tedarik edecek

18 Oca | Çelik Haberler