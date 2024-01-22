Suudi East Pipes devlete bağlı elektrik santrali operatörüne boru tedarik edecek

Suudi Arabistan merkezli boru üreticisi East Pipes Integrated Company for Industry çelik boru tedariki için devlete ait tuzdan arındırma tesisi ve elektrik santrali operatörü Saline Water Conversion Corporation ile sözleşme imzaladı. Sözleşmenin değerinin KDV dahil 1 milyar SAR’ın (266,6 milyon $) üzerinde olduğu bildirildi.
Sözleşme kapsamında East Pipes Co. Saline Water Conversion Corporation için çelik boru üretip 30 ay boyunca tedarik edecek.
Söz konusu sözleşmenin finansal etkilerinin 2024-2025 mali yılının birinci çeyreğinden 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğine kadar görülmesi bekleniyor.