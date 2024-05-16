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Suudi APC ve TenarisSaudiSteelPipes Aramco’ya boru tedarik edecek

Perşembe, 16 Mayıs 2024 12:20:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Suudi Arabistan merkezli petrol ve doğal gaz şirketi Aramco, daha önce Saudi Steel Pipe Co. olarak bilinen yerel boru üreticisi TenarisSaudiSteelPipes’tan petrol ile doğal gaz borusu ve Arabian Pipes Company’den de çelik boru temin edeceğini duyurdu.

İlk sözleşme kapsamında TenarisSaudiSteelPipes, Aramco’ya 12 ay süreyle 138,6 milyon SAR değerinde (36,95 milyon $) petrol ve doğal gaz borusu tedarik edecek.

Öte yandan ikinci sözleşme kapsamında da Arabian Pipes Company, Aramco’ya 10 ay boyunca kendi üretim tesislerinden yaklaşık 107 milyon SAR (28,53 milyon $) değerinde çelik boru sağlayacak.

Aramco, her iki sözleşmenin finansal etkisinin 2025 yılının ikinci ve üçüncü çeyreğinde görülmesini bekliyor.


Etiketler: Boru Borular S.Arabistan Orta Doğu 

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