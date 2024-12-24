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ABD’nin standart boru ithalatı Ekim’de aylık %10,7 yükseldi

Salı, 24 Aralık 2024 09:19:59 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin standart boru ithalatı bu yılın Ekim ayında Eylül ayına kıyasla %10,7 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %12,6 düşüşle 61.644 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, önceki ayda kaydedilen 65,1 milyon $’a ve 2023 yılının Ekim ayında kaydedilen 80,7 milyon $’a kıyasla 71,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 11.767 mt’a ve 2023 yılının Ekim ayında 13.537 mt olan ithalata kıyasla 13.522 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 13.973 mt ile BAE, 7.156 mt ile Meksika, 5.237 mt ile Tayland ve 5.039 mt ile Türkiye takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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