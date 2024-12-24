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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yatay seyrederken, Kanada’da azaldı

Salı, 24 Aralık 2024 10:06:40 (GMT+3)   |   İstanbul

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 20 Aralık tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 589 adet seviyesinde yatay seyretti.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 102 adet seviyesinde kaydedilirken, petrol sondaj kuleleri 1 adet artışla 487 adet seviyesine çıktı. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 31 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 25 adet düşüşle 166 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 20 adet artış kaydetti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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