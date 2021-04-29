Suncoke Energy, Inc. ilk çeyrekte net kârını üçe katladı

Perşembe, 29 Nisan 2021 11:35:11 (GMT+3) | San Diego

Suncoke Energy, Inc., bu yılın ilk çeyreğinde, 2020 yılının ilk çeyreğinde 382,7 milyon $ olan satış gelirinden elde edilen 4,9 milyon $ net kâra kıyasla, 359,9 milyon $ olan satış gelirinden 16,5 milyon $ net kâr elde edildiğini açıkladı.

Şirketin yerli kok segmentinin satış geliri ve satış hacmi, 2020 yılının birinci çeyreğinde kaydedilen 365,2 milyon $ ve 1,06 milyon tona kıyasla, 335,3 milyon $ ve 1,04 milyon ton oldu.

Brezilya kok segmentinden elde edilen satış geliri 2020 ve 2021 yıllarının birinci çeyreğinde 8,5 milyon $ seviyesinde sabit kaldı.

2021 yılının tamamına yönelik yapılan tahminlerde, şirketin toplam yerel kok üretiminin 4,1 milyon tona ulaşması bekleniyor.