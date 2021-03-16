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Alpha Metallurgical Resources 2020’nin dördüncü çeyreğinde net zarar kaydetti

Salı, 16 Mart 2021 12:12:25 (GMT+3)   |   San Diego
       

Alpha Metallurgical Resources, Inc. 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren dördüncü çeyreğe dair sonuçlarını açıkladı. Şirket, söz konusu çeyrekte 55,1 milyon $ net zarar kaydederken, üçüncü çeyrekte ise 68,5 milyon $ net zarar kaydetmişti.

2020’nin son çeyreğinde şirketin toplam düzenlenmiş AVFÖK’ü, düşük kömür gelirleri ve yüksek ton başına metalürjik kömür maliyetleri nedeniyle üçüncü çeyrekte kaydettiği 12,4 milyon $’a kıyasla 7,4 milyon $ oldu.

Alpha Metallurgical Resources, geçen yılın dördüncü çeyreğinde küresel metalürjik kömür fiyatlarının, Avustralya menşeli fiyatların düşerken Atlantik fiyatlarının iyileşmesiyle karışık hale geldiğini söyledi. Bunun sonucunda, söz konusu çeyrekte şirketin metalürjik kömür satışlarından elde ettiği ortalama gelir bir önceki çeyreğe kıyasla %2 artarak ton başına 75,24$ seviyesinde yer aldı.

Şirket, 2021 yılının tamamına yönelik önceden yayımladığı faaliyet hedefini yineledi. Buna göre, söz konusu yıl için şirketin kömür sevkiyatı hedefi 14,8-16,2 milyon ton oldu. Metalürjik kömür segmenti için sevkiyat hedefi ise; 12,5-13 milyon ton saf metalürjik kömür sevkiyatı ve 1-1,5 milyon tonu da termal kömür sevkiyatı olmak üzere 13,5-14,5 milyon ton aralığında yer alıyor. Şirketin diğer ürünlere yönelik sevkiyat hedefi ise 1,3-1,7 milyon ton aralığında kaydedildi.

Alpha Metallurgical Resources, güçlü maliyet performansının, metalürjik kömür segmentinde ton başına kömür satışı maliyetinin tahmini 68-74$ aralığında ve diğer ürünlerin de ton başına 45-49$ aralığında yer almasıyla birlikte 2021’de de devam etmesini bekliyor.


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