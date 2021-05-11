Alpha Metallurgical Resources ilk çeyrekte net zarar açıkladı

Salı, 11 Mayıs 2021 12:05:11 (GMT+3) | San Diego

Alpha Metallurgical Resources Inc., 31 Mart tarihinde sona eren ilk çeyreğe yönelik mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirket, 32,7 milyon $ net zarar kaydederken, 2020 yılının son çeyreğinde 55,1 milyon $ net zarar açıklamıştı.

Şirketin toplam düzenlenmiş AVFÖK’ü ilk çeyrekte, satış hacminin artması ve ton başına kömür satış gelirlerinin iyileşme göstermesi nedeniyle 2020 yılının son çeyreğinde kaydedilen 7,4 milyon $’a kıyasla 28,9 milyon $ oldu.

Şirket, 2021 yılının tamamına yönelik önceden yayımladığı faaliyet hedefini yineledi. Buna göre, söz konusu yıl için kömür sevkiyat hedefi 14,8-16,2 milyon ton olurken, metalürjik kömür segmenti için ise, 12,5-13 milyon ton saf metalürjik kömür ve 1-1,5 milyon ton termal kömür sevkiyatı olmak üzere 13,5-14,5 milyon ton hedef koyuldu. Ayrıca, diğer tüm ürün segmentlerinin sevkiyat hedefinin de 1,3-1,7 milyon ton aralığında yer aldığı bildirildi.

Alpha Metallurgical Resources’un Başkanı ve CEO’su David Stetson konuya ilişkin, “İlk çeyrek sonuçlarımız, maliyet yönetimine yönelik özverili çalışmalarımızı ve faaliyet performansımıza yoğunlaştığımızı açıkça gösteriyor. Avustralya fiyat endeksinden kaynaklı olarak yaşanan fiyat dalgalanmaları, söz konusu çeyrekte toplam gerçekleşen satış fiyatlarımızı sınırlandırsa da şirketimizin satış hacimleri oldukça güçlüydü. 2021 yılının ikinci yarısında piyasa koşullarının iyileşmesi konusunda tedbirli iyimserliğimizi sürdürüyoruz,” açıklamasını yaptı.