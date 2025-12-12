 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > EIA:...

EIA: ABD’nin metalurjik kömür ihracatı 2025’te yerel tüketimdeki artış sebebiyle azalacak

Cuma, 12 Aralık 2025 11:58:13 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA), başta enerji sektörü olmak üzere yerel kömür tüketimindeki artışın ihracat kapasitesinde yol açtığı düşüş sebebiyle metalurjik kömür ihracatının 2025 yılında düşeceğini öngörüyor. EIA, madenlerin yeniden faaliyete geçmesi ve küresel arzın düşmesiyle 2026 yılında ihracatta kısmi bir toparlanma olacağını tahmin ediyor.

EIA’ya göre ABD’de toplam kömür tüketiminin 2025 yılında yıllık %9 artışla 448 milyon kısa ton (406,42 milyon mt) seviyesine çıkması bekleniyor. Bu artışı, toplam kömür kullanımının yaklaşık %90’ını oluşturan elektrik üretim sektörü destekliyor.

Enerji üretiminde kömür tüketiminin 2025 yılında %11 artacağı tahmin ediliyor. EIA, tüketimdeki yükselişte özellikle doğal gaz fiyatlarında yapılan yıllık %40’ın üzerindeki zammın ve elektrik talebindeki artışın rol oynadığını belirtiyor. Kömürün doğal gaza kıyasla daha rekabetçi hale gelmesiyle kömürle çalışan santrallerdeki üretimin artacağı düşünülüyor.

Metalurjik kömür ihracatının 2025’te düşmesi bekleniyor

ABD’de yerel kömür tüketiminin artmasıyla metalurjik kömür ihracatının 2025 yılında yıllık %11 azalacağı ve toplam kömür satışlarındaki payının, 2024 yılında kaydedilen %21’e kıyasla %18’e gerileyeceği öngörülüyor.

EIA, ihracatta beklenen düşüşün temel nedenleri arasında küresel kömür fiyatlarındaki zayıflamayı, arz fazlasını ve küresel talebin cansız seyrini gösteriyor.

2026 yılında ihracatta kısmi toparlanma olabilir

EIA, ihracat koşullarının 2026 yılında iyileşmesini bekliyor. Çoğunlukla enerji sektöründe kömür kullanımının düşmesiyle birlikte yerel kömür tüketiminin önümüzdeki yıl yıllık %5 azalacağını ancak toplam kömür ihracatının yıllık %1 artacağını tahmin ediyor.

İhracatta beklenen toparlanmayı çoğunlukla metalurjik kömür sevkiyatları destekleyecek. Alabama’daki Blue Creek madeninde yapılan uzunayak kapasite artışının ve Batı Virginia’daki Leer South ile Longview madenlerinin yeniden devreye alınmasının desteğiyle metalurjik kömür ihracatının 2026 yılında yıllık %8 artması bekleniyor.

Aynı zamanda diğer küresel metalurjik kömür ihracatçılarının arzındaki düşüşün fiyatları destekleyeceği ve ABD çıkışlı metalurjik kömürün küresel piyasadaki rekabet gücünü artıracağı öngörülüyor.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yerel kok fiyatları yeniden geriledi, ilave düşüşler olabilir

12 Ara | Hurda ve Hammadde

Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü Hindistan’dan gelen talebin desteğiyle yeni zirveyi gördü

12 Ara | Hurda ve Hammadde

Polonyalı JSW 2025’in Kasım ayında kömür üretim planlarını gerçekleştirdi

12 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %8,4 azaldı

12 Ara | Çelik Haberler

Çin’in kömür ithalatı 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde %12 düştü

11 Ara | Çelik Haberler

Fitch 2025 için kömür fiyat tahminini yükseltti, arzdaki artışla demir cevheri fiyatlarının düşmesini bekliyor

08 Ara | Çelik Haberler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Kasım döneminde %6 arttı

08 Ara | Çelik Haberler

Çin’de yerel koklaşabilir taş kömürü fiyatları - 49. Hafta, 2025

05 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel pik demir fiyatları - 49. Hafta, 2025

05 Ara | Hurda ve Hammadde

IEEFA: Hindistan’ın çelik üretimini korumak için kömür yerine alternatif kaynaklara geçişi hızlandırması gerekiyor

05 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis