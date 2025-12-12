EIA: ABD’nin metalurjik kömür ihracatı 2025’te yerel tüketimdeki artış sebebiyle azalacak

ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA), başta enerji sektörü olmak üzere yerel kömür tüketimindeki artışın ihracat kapasitesinde yol açtığı düşüş sebebiyle metalurjik kömür ihracatının 2025 yılında düşeceğini öngörüyor. EIA, madenlerin yeniden faaliyete geçmesi ve küresel arzın düşmesiyle 2026 yılında ihracatta kısmi bir toparlanma olacağını tahmin ediyor.

EIA’ya göre ABD’de toplam kömür tüketiminin 2025 yılında yıllık %9 artışla 448 milyon kısa ton (406,42 milyon mt) seviyesine çıkması bekleniyor. Bu artışı, toplam kömür kullanımının yaklaşık %90’ını oluşturan elektrik üretim sektörü destekliyor.

Enerji üretiminde kömür tüketiminin 2025 yılında %11 artacağı tahmin ediliyor. EIA, tüketimdeki yükselişte özellikle doğal gaz fiyatlarında yapılan yıllık %40’ın üzerindeki zammın ve elektrik talebindeki artışın rol oynadığını belirtiyor. Kömürün doğal gaza kıyasla daha rekabetçi hale gelmesiyle kömürle çalışan santrallerdeki üretimin artacağı düşünülüyor.

Metalurjik kömür ihracatının 2025’te düşmesi bekleniyor

ABD’de yerel kömür tüketiminin artmasıyla metalurjik kömür ihracatının 2025 yılında yıllık %11 azalacağı ve toplam kömür satışlarındaki payının, 2024 yılında kaydedilen %21’e kıyasla %18’e gerileyeceği öngörülüyor.

EIA, ihracatta beklenen düşüşün temel nedenleri arasında küresel kömür fiyatlarındaki zayıflamayı, arz fazlasını ve küresel talebin cansız seyrini gösteriyor.

2026 yılında ihracatta kısmi toparlanma olabilir

EIA, ihracat koşullarının 2026 yılında iyileşmesini bekliyor. Çoğunlukla enerji sektöründe kömür kullanımının düşmesiyle birlikte yerel kömür tüketiminin önümüzdeki yıl yıllık %5 azalacağını ancak toplam kömür ihracatının yıllık %1 artacağını tahmin ediyor.

İhracatta beklenen toparlanmayı çoğunlukla metalurjik kömür sevkiyatları destekleyecek. Alabama’daki Blue Creek madeninde yapılan uzunayak kapasite artışının ve Batı Virginia’daki Leer South ile Longview madenlerinin yeniden devreye alınmasının desteğiyle metalurjik kömür ihracatının 2026 yılında yıllık %8 artması bekleniyor.

Aynı zamanda diğer küresel metalurjik kömür ihracatçılarının arzındaki düşüşün fiyatları destekleyeceği ve ABD çıkışlı metalurjik kömürün küresel piyasadaki rekabet gücünü artıracağı öngörülüyor.