ABD’nin kömür ihracatı 2020’de %26 düştü

Pazartesi, 15 Mart 2021 11:26:56 (GMT+3) | San Diego

ABD Enerji Bilgi Yönetim İdaresi tarafından yayımlanan rapora göre, 2020 yılında ABD’nin kömür ihracatı, 2019 yılında kaydedilen 84 milyon mt’a kıyasla %26 düşerek 63 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2020 yılında ABD’nin toplam kömür ihracatının %40’ını oluşturan termal kömür ihracatı yıllık %34 düşüşle 24 milyon mt oldu. Metalurjik kömür ihracatı ise yıllık %20 düşüş kaydetti. 2020 yılının Nisan ayında kömür ihracatı, ABD ve diğer ülkelerin salgına karşı aldığı önlemler nedeniyle önemli oranda düştü.

ABD’nin en çok kömür ihraç ettiği 10 ülkeden dördü olan Brezilya, Türkiye, Dominik Cumhuriyeti ve Çin, 2020 yılında ABD’den yaptığı kömür ithalatını artırdı. Dominik Cumhuriyeti’ne yapılan kömür ihracatı, 2019 yılında kaydedilen seviyenin iki katından fazla artarak ve tüm ihracat rotalarında görülen en büyük artışla 1,2 milyon mt oldu.

Söz konusu yılda, ABD’nin Japonya’ya yaptığı kömür ihracatı yıllık %45 ve Hollanda’ya yaptığı kömür ihracatı da %43 düştü. Hollanda, kömür ithal edip, daha sonra bunu diğer AB ülkelerine göndererek başlıca aktarma merkezi görevi görüyor.

2020 yılında ABD’nin kömür üretimi, 2019 yılında kaydedilen 151 milyon mt’a kıyasla %24 düşerek 489 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Covid-19 salgını, halihazırda düşmekte olan kömür talebinin küresel olarak azalmasına yol açtı. 2020 yılında ABD’nin kömür ihracatının toplam üretimindeki payı, geçen yıla kıyasla değişmeyerek %13 seviyesinde yer aldı.