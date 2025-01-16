Arch Resources ve CONSOL Energy birleşerek kömür üreticisi Core Natural Resources’u kurdu

ABD merkezli kömür üreticileri Arch Resources ve CONSOL Energy, hissedarlarının iki şirketin birleşerek Core Natural Resources’u kurmasını oy birliğiyle onayladığını duyurdu. Birleşme kararı, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında açıklanmıştı.

Core Natural Resources, küresel çelik, sanayi ve enerji sektörlerine metalürjik kömür tedarikine odaklanacak ve şirketin üretim kapasitesi yıllık 12 milyon mt seviyesinde yer alacak. Bununla birlikte şirketin ABD’nin doğusunda bulunan iki ihracat terminali aracılığıyla küresel piyasaya ulaşmanın yanı sıra Batı Kıyısı ile Meksika Körfezi’ndeki limanlara da erişim imkânı olacak.

Arch Resources ve CONSOL Energy’nin toplam kömür satışları 2023 yılında 101 milyon mt seviyesinde yer almıştı.