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ABD’li Arch Resources ve CONSOL Energy birleşerek küresel kömür talebini karşılayacak

Perşembe, 22 Ağustos 2024 14:10:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD merkezli kömür üreticileri Arch Resources ve CONSOL Energy, küresel piyasaya odaklanma hedefi doğrultusunda faaliyetlerini birleştirerek doğal kaynak şirketi Core Natural Resources’u kurma konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Birleşmenin ardından Core Natural Resources, metalürjik kömür gibi yüksek kalite ve düşük maliyetli kaynakların üretimi ile dış piyasalara satışından sorumlu olacak. Bununla birlikte şirket, ikisi ABD’nin doğusundaki ihracat terminali olmak üzere altı eyalette bulunan terminaller ve Batı Kıyısı ile Meksika Körfezi’ndeki limanlara erişim imkanı aracılığıyla küresel piyasaya ulaşacak. Bu sayede Core Natural Resources, küresel çelik, sanayi ve elektrik üretim sektörlerine yönelik yıllık 12 milyon mt metalürjik kömür üretim kapasitesi oluşturacak.

CONSOL Başkanı ve CEO’su Jimmy Brock, “Dünya genelinde kritik kaynaklara ve enerjiye yönelik artan talebi karşılamak için ideal konumda olan yeni bir sektör lideri yaratmak amacıyla şirketlerimizi birleştirmekten heyecan duyuyoruz. Günlük hayat için kritik öneme sahip çelik, altyapı ve enerji ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmek amacıyla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz,” dedi.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Devralım 

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