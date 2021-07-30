SunCoke Energy satış gelirlerini ikinci çeyrekte artırırken, net zarar açıkladı

Cuma, 30 Temmuz 2021 10:53:59 (GMT+3) | San Diego

SunCoke Energy, Inc. bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Yerel koklaşabilir taş kömürü segmentinde güçlü sonuçlar elde edildiği görüldü.

Söz konusu çeyrekte, SunCoke’un net satış gelirleri, 2020 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 338 milyon $’a kıyasla 364,3 milyon $ oldu. Ayrıca, şirket, bu yılın ikinci çeyreğinde, 2020 yılının aynı çeyreğinde elde edilen 6,5 milyon $ net kârdan 8,8 milyon $ net zarara döndüğünü belirtti.

Yerel koklaşabilir taş kömürü satış hacmi, söz konusu çeyrekte, 2020 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 977.000 tona kıyasla 1,06 milyon ton seviyesinde yer aldı. Brezilya biriminin net satış gelirleri bu yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 7,2 milyon $’a kıyasla 9 milyon $; AVFÖK’ü ise 3,2 milyon $’a kıyasla 4 milyon $ oldu.

Suncoke Energy, ihracat ve döküm koku satışlarının etkisiyle yerli üretim tesislerinde daha yüksek kâr marjı ve satış hacmi elde etmeyi beklediğini dile getirdi. Toplam koklaşabilir taş kömürü üretiminin bu yılın tamamında 4,15 milyon ton; düzenlenmiş konsolide AVFÖK’ünün ise 255-265 milyon $ olması bekleniyor.