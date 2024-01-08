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Strike Resources Paulsens East demir cevheri madenini devredecek, Apurimac demir cevheri projesini geliştirecek

Pazartesi, 08 Ocak 2024 12:26:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya merkezli madencilik şirketi Strike Resources ülkenin batısında bulunan Pilbara Bölgesindeki Paulsens East demir cevheri madenini 20,5 milyon A$ karşılığında Avustralyalı madenci Miracle Iron Holdings’e devredeceğini açıkladı. Satışın bu yıl Şubat ayında tamamlanması bekleniyor.

Strike Resources satıştan elde ettiği tutarın bir kısmını Avustralyalı Good Importing International’a olan 7,2 milyon ABD doları tutarındaki borcunu geri ödemek için, geri kalan kısmını ise Peru’da bulunun Apurimac demir cevheri projesini geliştirmek üzere ve işletme sermayesi olarak kullanmayı planlıyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Devralım 

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