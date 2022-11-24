Hoa Phat Avustralya’da yer alan Bramfield demir cevheri projesini satın aldı

Perşembe, 24 Kasım 2022 11:50:13 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya merkezli demir cevheri şirketi Oar Resources, Avustralya’nın güneyinde bulunan Bramfield demir cevheri projesinin Vietnamlı çelik üreticisi Hoa Phat Group’un bağlı kuruluşu Dragon Resource Investment Pty Ltd’ye satışını tamamladığını açıkladı.

Satışın değeri 440.000 A$ seviyesinde yer aldı.

Salgın ve diğer faktörler nedeniyle yeni arama ruhsatının verilmesinde gecikme olduğundan, satışı zamanında tamamlamak için başlangıçta kararlaştırılan 500.000 A$ tutarında indirim yapıldı.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Oar Resources şimdi yeni satın aldığı Denchi lithium projesine odaklanacak.