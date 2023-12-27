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Avustralyalı GWR Group Wiluna West demir cevheri projesini satıyor

Çarşamba, 27 Aralık 2023 09:56:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı demir cevheri madencisi GWR Group ülkenin batısında bulunan Wiluna West demir cevheri projesinde kalan hisselerinin yine demir cevheri madencisi Gold Valley West Wiluna’ya satılmasına ilişkin anlaşma doğrultusunda 3 milyon Avustralya doları geri ödemesiz depozito aldığını açıkladı. Söz konusu satışla şirket nakit olarak 30 milyon Avustralya doları ve projede 2 A$/kuru mt’luk lisans hakkı alacak, bu da maden faaliyetleri devam ettiği sürece GWR’ye ek gelir olarak şirketin nakit pozisyonunu güçlendirecek.

GWR’nin Yönetim Kurulu Başkanı Gary Lyons, “Şirketin demir cevheri varlıklarını elden çıkarma kararını vermek zordu ancak uzun süren müzakerelerin ardından kurul Wiluna West demir cevheri varlıklarının satışının şirketin hissedarları için en iyisi olduğuna karar verdi,” dedi.

Wiluna West projesinin yaklaşık 130 milyon mt demir cevheri rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Devralım 

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