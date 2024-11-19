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Strike Resources Apurimac demir cevheri projesini geliştirmek için Peru hükümetiyle iş birliği yapacak

Salı, 19 Kasım 2024 13:33:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya merkezli madencilik şirketi Strike Resources, Peru’da bulunan Apurimac demir cevheri projesini geliştirmek için Peru hükümeti yetkililerinden oluşan bir heyetle toplantı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Toplantıda şirket, Apurimac demir cevheri projesine ilişkin planlarını ve bu projenin Peru hükümetinin geliştirmekte olduğu Andahuaylas-Marcona demir yolunun başlıca kullanıcısı olarak önemini dile getirdi. Taraflar hem inşaat hem de operasyonel açıdan en iyi sonucu elde etmek amacıyla her iki projeyi birlikte ilerletmek üzere iş birliklerini genişletmeye karar verdi.

Apurimac demir cevheri projesi, 269,4 milyon mt %57,8 ve %56,7 tenörlü cevher kaynağına sahip.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Peru Güney Amerika Madencilik 

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