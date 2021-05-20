Shougang Hierro Peru’nun net kârı ilk çeyrekte arttı

Perşembe, 20 Mayıs 2021 10:19:01 (GMT+3) | Sao Paulo

Shougang Hierro Peru, bu yılın ilk çeyreğinde net kârının yıllık %437,3 artışla 1,06 milyar PEN (284,3 milyon $) seviyesinde yer aldığını açıkladı.

Peru’nun önemli demir cevheri üreticisi olan Shougang Hierro Peru’nun net satış gelirleri söz konusu çeyrekte yıllık %140,3 artışla 2,28 milyar PEN (609,7 milyon $) olurken, demir cevheri satış hacmi ise yıllık %2 artışla 4,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirketin AVFÖK’ünün yıllık %430,6 artışla 1,66 milyar PEN (445,6 milyon $) olduğu da belirtildi.

1$ = 3,74 PEN (19 Mayıs)