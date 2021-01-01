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Peru’nun demir cevheri üretimi Kasım ayında düştü

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, Peru’nun demir cevheri üretimi yıllık %44 artışla 11,39 milyon mt oldu. Minem, ...

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