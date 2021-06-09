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Peru’nun demir cevheri üretimi Nisan ayında artış gösterdi

Çarşamba, 09 Haziran 2021 09:18:17 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Peru Madencilik ve Enerji Bakanlığı (Minem) tarafından yayımlanan rapora göre, ülkenin demir cevheri üretimi bu yılın Nisan ayında 1,02 milyon mt seviyesine çıktı.

Covid-19 sebebiyle 2020 yılının Mart-Haziran döneminde ülke genelinde uygulanan tam karantinaya bağlı olarak Nisan ayında hiç demir cevheri üretimi olmaması Peru’nun demir cevheri üretimini önemli ölçüde etkilemişti.

Minem, ülkenin toplam demir cevheri üretiminin Ocak-Nisan döneminde yıllık %58,4 artışla 3,86 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini ifade etti. Söz konusu üretim, Covid-19 sonrası güçlü bir toparlanma olduğunu gösteriyor.


Etiketler: demir cevheri  hammaddeler  madencilik  Güney Amerika  Peru  |  benzer haberler »


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