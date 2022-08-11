Peru’nun demir cevheri üretimi ilk yarıda arttı

Perşembe, 11 Ağustos 2022 09:21:29 (GMT+3) | Sao Paulo

Peru Madencilik ve Enerji Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin demir cevheri üretimi bu yılın ilk yarısında, geçtiğimiz yılın ilk yarısında kaydedilen 6,05 milyon mt’a kıyasla 6,09 milyon mt seviyesine yükseldi.

Haziran ayında, ülkenin demir cevheri üretimi yıllık %3,8 artışla 1,17 milyon mt seviyesinde yer alarak geçtiğimiz birkaç aylık süre içerisinde üretim hızının arttığını gösterdi.

Bakanlık üretimdeki artışta ülkenin başlıca demir cevheri üreticisi olan Shougang Hierro Peru’nun etkili olduğunu belirtti.

Ayrıca Avustralyalı Strike Resources’un geliştirdiği Apurimac demir cevheri yataklarından sevkiyatlara başlandığı ve söz konusu üreticinin Peru madencilik yönetmeliği doğrultusunda üretimini yıllık 125.000 mt seviyesine çıkarma aşamasında olduğu da öğrenildi.