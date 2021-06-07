Peru’nun dış piyasalara verilen demir cevheri fiyatları Nisan ayında arttı

Pazartesi, 07 Haziran 2021 10:25:51 (GMT+3) | Sao Paulo

Peru Merkez Bankası’nın (BCRP) açıklamasına göre, Peru’nun dış piyasalara verilen demir cevheri fiyatları bu yılın Nisan ayında, 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 64,9$/mt FOB seviyesine kıyasla aylık %2,8 ve yıllık %124,6 artışla 145,8$/mt FOB seviyesinde yer alarak üst üste dördüncü ay artış göstermiş oldu.

BCRP, Peru’nun demir cevheri ihracat fiyatlarının 2020 yılının Aralık ayından bu yana artış trendinde olduğunu ifade etti. İhracat fiyatları 2020 yılının Aralık ayında 99,2$/mt FOB, bu yılın Ocak ayında 125,1$/mt FOB, Şubat ayında 130,3$/mt FOB ve Mart ayında ise 141,8$/mt FOB seviyelerinde yer almıştı.

Söz konusu ayda, ülkenin demir cevheri ihracat hacmi ise, 2020 yılının aynı dönemine kıyasla 500.000 mt artışla ve Mart ayına kıyasla 1,4 milyon mt düşüşle 1,2 milyon mt seviyesinde kaydedildi.