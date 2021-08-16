Peru’nun demir cevheri üretimi Haziran ayında ve ilk yarıda artış gösterdi

Pazartesi, 16 Ağustos 2021 09:45:04 (GMT+3) | Sao Paulo

Peru Madencilik ve Enerji Bakanlığı (Minem) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin demir cevheri üretimi bu yılın Haziran ayında aylık %5,9 ve yıllık %185,4 artışla 1,12 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ilk yarısında, Peru’nun demir cevheri üretimi yıllık %113,5 artışla 6,04 milyon mt oldu.

Demir cevheri üretiminde Haziran ayında ve bu yılın ilk yarısında kaydedilen artışta, 2020 yılının ikinci çeyreğinde, ülke genelinde uygulanan tam karantinanın etkili olduğu belirtildi. Ülkenin madencilik ve diğer sektörlerindeki faaliyetler geçtiğimiz yıl, pandemiyi kontrol altına almak amacıyla tamamen durdurulmuştu.

Minem, ülkenin başlıca demir cevheri üreticisi Shougang Hierro Peru’nun Haziran ayındaki üretimin 98’ini oluşturduğunu ekledi.