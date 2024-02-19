Audi Meksika sendika ile anlaşmaya vardı

Pazartesi, 19 Şubat 2024 09:56:31 (GMT+3) | San Diego

Alman otomobil üreticisi Audi’nin Meksika birimi, işçiler ile maaş konusunda anlaşıldığını ve 18 Şubat tarihinde kararın oylamaya sunulacağını duyuldu. 24 Ocak tarihinde başlayan grevin şirkete bedeli üretilmeyen 11.500 adetten fazla araç oldu.

Şirket işçilerinin maaşını küresel çapta %10,2 artıracak. Bu artışın %7’si direkt olarak maaşlara, %3,2’si ise yan haklara yansıtılacak.

Meksika Otomotiv Sektörü birliğine göre Audi günlük ortalama 480 adet araç üreterek Meksika’nın en büyük dokuzuncu araç üreticisi oldu.

Audi, 2023 yılında 3,78 milyon adet araç ile Meksika’nın toplam otomobil üretiminin yaklaşık %5’ini oluşturdu.