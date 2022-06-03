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Stellantis Kuzey Amerika’daki tesislerini yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle askıya aldı

Cuma, 03 Haziran 2022 15:26:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında yer alan haberlere göre Hollanda merkezli otomobil üreticisi Stellantis küresel yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle Kuzey Amerika'daki iki tesisinde de üretimi durdurdu.

Şirketin Windsor, Ontario’da bulunan minivan tesisi ve Meksika’daki Toluca montaj tesisi bu hafta faaliyet göstermeyecek.

Stellantis’in İtalya’da bulunan Melfi tesisi de önümüzdeki hafta askıya alınacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Nisan ayında şirket yaptırımlar ve lojistik zorluklar nedeniyle Rusya’da bulunan Kaluga tesisindeki üretim faaliyetlerini askıya almıştı.


Etiketler: Kuzey Amerika Otomotiv Üretim 

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