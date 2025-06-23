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Cleveland-Cliffs yeni paslanmaz çelik hattına 150 milyon $ yatırım yaptı

Pazartesi, 23 Haziran 2025 12:12:50 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD merkezli maden ve doğal kaynak şirketi Cleveland-Cliffs Inc, Ohio'daki Coshocton tesisinde yeni bir dikey paslanmaz çelik parlak tavlama hattını devreye aldı. 150 milyon $’lık yatırım otomotiv ve beyaz eşya sektörleri için birinci kalite paslanmaz çelik üretecek. Yeni tavlama hattı, geleneksel asit bazlı işleme yöntemlerinin yerine %100 oranda hidrojen kullanıyor ve hidrojeni geri dönüştürüp üretim sürecinde %50 yeni ve %50 kullanılmış hidrojen karışımıyla çalışan bir hidrojen geri kazanım ünitesi içeriyor.

Cleveland-Cliffs CEO'su Lourenco Goncalves, şirketin paslanmaz çelik faaliyetlerinin 2020 yılında AK Steel'i satın aldığından bu yana en istikrarlı kâr kaynağı olduğunu vurguladı. Yeni hattın, kalite ve verimlilikteki artışla yapılan yatırımı kısa sürede karşılaması bekleniyor.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Cleveland-Cliffs 

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