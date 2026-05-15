 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Stegra...

Stegra yeşil çelik tesisinin tamamlanması için 1,5 milyar € borç finansmanı aldı

Cuma, 15 Mayıs 2026 10:59:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Bloomberg’de çıkan habere göre İsveç merkezli yeşil çelik üreticisi Stegra ile kreditörleri, şirketin Boden’deki düşük karbonlu çelik projesi için ilave 1,5 milyar € borç finansmanı konusunda anlaşmaya vardı. Finansmanın, tesiste yapım ve geliştirme çalışmalarını desteklemesi bekleniyor.

Ek borç finansmanı, Avrupa’nın en iddialı düşük karbonlu çelik projelerinden biri ilerlerken şirketin finansal pozisyonunu güçlendiriyor.

Stegra, geleneksel yüksek fırın üretimine kıyasla çok daha düşük karbon emisyonuyla çelik üretmeyi hedefleyen entegre bir yeşil hidrojen ve çelik üretim operasyonu geliştiriyor.

Proje şu unsurlara dayanıyor:

  • yenilenebilir elektrik,
  • yeşil hidrojen,
  • doğrudan indirgenmiş demir (DRI) teknolojisi.

Stegra’nın 4 milyar €’nun üzerindeki finansman paketine dahil olan tüm kreditörlerin, şirketin mevcut kredi imkanlarına erişimini artırmayı kabul ettiği belirtildi. Bu fonların bir kısmının daha önce proje kilometre taşları ve finansman koşulları henüz yerine getirilmediği için kullanılamadığı ifade edildi.

Ayrıca anlaşmanın şirketin faiz ödemelerinin bir bölümünü ilave borç finansmanı yoluyla geçici olarak karşılamasına imkân tanıyan revize geri ödeme şartlarını da içerdiği bildirildi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Nisan ayında Stegra, kreditör anlaşmasının yanı sıra Wallenberg Investments dahil bazı yatırımcılardan yaklaşık 1,4 milyar € tutarında finansman almıştı.


Etiketler: İsveç Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

SSAB izin süreçlerine ilişkin itirazlar nedeniyle Oxelösund elektrik ark ocağı projesini erteledi

12 May | Çelik Haberler

Stegra yeşil çelik projesi için 1,4 milyar € finansman aldı

14 Nis | Çelik Haberler

Stegra, İsveç hükümetinden ek 37 milyon € finansman sağladı

27 Kas | Çelik Haberler

SSAB Luleå yeşil çelik projesi için 33 milyon $ finansman buldu

31 Eki | Çelik Haberler

Stegra, Boden yeşil çelik tesisi için yeni finansman turunu başlattı

14 Eki | Çelik Haberler

SSAB, Luleå yeşil çelik tesisinin temelini attı

18 Eyl | Çelik Haberler

SSAB Luleå tesisinin yeşil dönüşümü için 430 milyon €’luk finansman sağladı

30 Haz | Çelik Haberler

SSAB elektrik ark ocaklı Luleå tesisi için yeşil finansman aldı

02 May | Çelik Haberler

Ovako, Boxholm’da enerji verimliliği yüksek fırınını devreye aldı

28 Mar | Çelik Haberler

Ovako parlak çubuk üretimini iyileştirecek

30 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis