Stegra yeşil çelik tesisinin tamamlanması için 1,5 milyar € borç finansmanı aldı

Bloomberg’de çıkan habere göre İsveç merkezli yeşil çelik üreticisi Stegra ile kreditörleri, şirketin Boden’deki düşük karbonlu çelik projesi için ilave 1,5 milyar € borç finansmanı konusunda anlaşmaya vardı. Finansmanın, tesiste yapım ve geliştirme çalışmalarını desteklemesi bekleniyor.

Ek borç finansmanı, Avrupa’nın en iddialı düşük karbonlu çelik projelerinden biri ilerlerken şirketin finansal pozisyonunu güçlendiriyor.

Stegra, geleneksel yüksek fırın üretimine kıyasla çok daha düşük karbon emisyonuyla çelik üretmeyi hedefleyen entegre bir yeşil hidrojen ve çelik üretim operasyonu geliştiriyor.

Proje şu unsurlara dayanıyor:

yenilenebilir elektrik,

yeşil hidrojen,

doğrudan indirgenmiş demir (DRI) teknolojisi.

Stegra’nın 4 milyar €’nun üzerindeki finansman paketine dahil olan tüm kreditörlerin, şirketin mevcut kredi imkanlarına erişimini artırmayı kabul ettiği belirtildi. Bu fonların bir kısmının daha önce proje kilometre taşları ve finansman koşulları henüz yerine getirilmediği için kullanılamadığı ifade edildi.

Ayrıca anlaşmanın şirketin faiz ödemelerinin bir bölümünü ilave borç finansmanı yoluyla geçici olarak karşılamasına imkân tanıyan revize geri ödeme şartlarını da içerdiği bildirildi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Nisan ayında Stegra, kreditör anlaşmasının yanı sıra Wallenberg Investments dahil bazı yatırımcılardan yaklaşık 1,4 milyar € tutarında finansman almıştı.