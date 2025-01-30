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Ovako parlak çubuk üretimini iyileştirecek

Perşembe, 30 Ocak 2025 15:12:17 (GMT+3)   |   İstanbul

İsveç merkezli çelik üreticisi Ovako, Hällefors’taki parlak çubuk tesisini modernize etmek için 6 milyon €’luk yatırım yapacağını duyurdu. Üretim verimliliğini ve kalitesini artırıp şirketin uzun vadede rekabetçi kalmasını amaçlayan projenin 2026 yılında tamamlanması bekleniyor.

Şirketlerin MAIR Research, Svizza ve Caverion gibi ortaklarıyla geliştirdiği yeni ekipman sayesinde 130 mm çapında parlak çubuk üretimi yapılacak.

Ovako Parlak Çubuk Üretim Birimi yetkilisi Mikael Haraldsson, bu yatırım sayesinde Ovako’nun parlak çubuk üretimindeki liderliğini koruyacağını ve yeni büyüme fırsatlarından faydalanarak piyasada rekabetçi kalacaklarını ifade etti.


Etiketler: İsveç Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım Karbonsuzlaşma 

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