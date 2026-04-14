Stegra yeşil çelik projesi için 1,4 milyar € finansman aldı

İsveç merkezli yeşil çelik üreticisi Stegra, 1,4 milyar € tutarında bir finansman paketi üzerinde prensipte anlaşmaya vararak önemli bir dönüm noktasına ulaştığını ve böylece Boden’deki düşük karbon emisyonlu çelik tesisinin tamamlanmasını güvence altına aldığını açıkladı.

Stegra proje için gereken tüm finansmanı bulmuş oldu

Stegra, yeni ve mevcut yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyumdan 1,4 milyar €’luk yeni finansman almak konusunda prensipte anlaştı. Bu finansman şirketin İsveç'in Boden bölgesindeki büyük ölçekli yeşil çelik tesisinin inşaatını tamamlamasına ve devreye almasına olanak tanıyacak. Temasek ve IMAS ile birlikte bir konsorsiyum oluşturan Wallenberg Investments tarafından yürütülen finansman turu sonrasında konsorsiyum, Stegra'da lider hissedar konumuna gelecek.

Mevcut hissedar ve finansörlerin güçlü desteği

Finansman, yeni yatırımcı konsorsiyumuna ek olarak Stegra’nın mevcut hissedarları tarafından da güçlü bir şekilde destekleniyor. Altor’un işlemin tamamlanmasının ardından ikinci en büyük hissedar olması beklenirken, Hy24 ve Just Climate de projeye destek vermeye devam ediyor. Finansman, kredi onaylarına tabi olmak üzere, kıdemli ve alt düzey finansörler tarafından da destekleniyor.

Stegra CEO'su Henrik Henriksson, finansmanın zorlu makroekonomik ortama rağmen şirketin iş modeline duyulan güçlü güveni yansıttığını belirtti ve projeye dahil olan yatırımcıların, bankaların ve ortakların katkısını vurguladı.

1,4 milyar €’luk finansman nasıl kullanılacak

Ek 1,4 milyar €’luk finansman, seçilmiş altyapı bileşenlerinin şirket içinde üretilmesi gibi daha önce duyurulan kapsam genişletmeleri de dahil olmak üzere Boden tesisinin inşaatını tamamlamak için kullanılacak. Fonlar ayrıca artan proje maliyetlerini karşılayacak ve şirketin genel finansal dayanıklılığını güçlendirecek. Finansman turunun bir sonucu olarak Stegra, daha yüksek bir öz sermaye oranına ulaşarak finansal istikrarını artıracak.

İşlemin 2026 ortasında tamamlanması bekleniyor

Prensipte mutabık olunan finansmanın finansörlerin onaylarına, belgelerin son halinin hazırlanmasına ve düzenleyici onaylara tabi olarak 2026’nın Nisan ayı sonunda resmi olarak imzalanması, finansman turunun 2026’nın Haziran ayında tamamlanması bekleniyor.