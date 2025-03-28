Ovako, Boxholm’da enerji verimli fırınını devreye aldı

İsveç merkezli çelik üreticisi Ovako, karbonsuzlaşma stratejisi kapsamında Boxholm tesisinde yeni inşa ettiği enerji verimli fırınını devreye aldığını duyurdu. Aynı zamanda projenin, İsveç’in sürdürülebilir çelik üretiminde lider konumunu güçlendireceği de vurgulandı.

60 milyon SEK (5,98 milyon $) yatırımla hayata geçirilen fırının, Ovako’nun enerji tüketimini %50 ve yıllık emisyonlarını 6.000-7.000 mt düşürerek sürdürülebilir çelik üretmesine olanak tanıyacağı ifade edildi. Ayrıca fırının gelecekte yeşil hidrojene geçiş yapmaya hazır olduğu da bildirildi.