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Green Cargo, Stegra’nın Boden tesisinin hammadde ve çelik taşımacılığını yönetecek

Çarşamba, 10 Haziran 2026 11:13:37 (GMT+3)   |   İstanbul

İsveçli yeşil çelik üreticisi Stegra, Boden’de inşası süren yeni çelik tesisinin lojistik ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla devlete bağlı demir yolu yük taşımacılığı operatörü Green Cargo ile iş birliği anlaşması imzaladığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında Green Cargo’nun hem tesise gelen hammaddelerin hem de üretilen nihai mamullerin sevkiyatını üstleneceği ve Stegra’nın gelecekteki lojistik ağının temelini oluşturacağı ifade edildi.

Demir yolu ağı Boden tesisini önemli limanlara bağlayacak

Stegra daha önceden Luleå, Skellefteå ve Umeå limanlarıyla da lojistik anlaşmaları imzaladığını hatırlattı. Söz konusu limanların, hammadde ithalatı ve çelik ihracatı için önemli geçiş noktaları olarak hizmet vereceğini dile getirdi. Green Cargo’nun ise bu limanlar ile Boden çelik tesisi arasında demir yolu bağlantısı sağlayarak entegre bir taşımacılık zinciri oluşturacağına dikkat çekti.

Şirket, deneyimli bir demir yolu yük taşımacılığı operatörünün projeye dahil olmasının üretimin başlamasının ardından lojistik akışların optimize edilmesine ve tedarik zinciri güvenilirliğinin artırılmasına katkı sağlayacağının altını çizdi.


Etiketler: İsveç Avrupa Birliği Çelik Üretimi Stegra 

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