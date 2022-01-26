Steel Dynamics’in net kârı dördüncü çeyrekte ve 2021 yılının tamamında rekor seviyeye çıktı

Çarşamba, 26 Ocak 2022 11:17:00 (GMT+3) | San Diego

Steel Dynamics, Inc. 2021 yılının dördüncü çeyreğine ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde şirket üçüncü çeyrekte kaydedilen 5,1 milyar $’a kıyasla 5,2 milyar $ değerinde net satış yaptığını ve net kârının üçüncü çeyrekte kaydedilen 1 milyar $’a kıyasla 1,1 milyar $ seviyesinde yer aldığını söyledi. 2020 yılının dördüncü çeyreğinde Steel Dynamics 2,6 milyar $ değerinde net satış yapmış, net kârı ise 196,9 milyon $ olmuştu.

Şirket 2021 yılının tamamında 2020 yılında kaydedilen 9,6 milyar $’a kıyasla 18,4 milyar $ değerinde net satış yaptığını ve net kârının ise 551 milyon $’a kıyasla 3,2 milyar $ seviyesinde yer aldığını bildirdi.

Steel Dynamics Başkanı ve CEO’su Mark D. Millett, “Çoğunlukla inşaat, otomotiv ve sanayi sektörlerinin desteğiyle yerel çelik talebi yıl boyunca güçlü bir seyir gösterdi. Yılın büyük bir bölümünde arzın güçlü talebi karşılayamaması sebebiyle alıcıların çelik stokları şimdiye kadar kaydedilen en düşük seviyelerde yer aldı. Güçlü piyasa koşullarına bağlı olarak gerçekleşen satış fiyatları yükseldi ve hammadde ile mamul arasındaki fiyat farkı açıldı,” açıklamasını yaptı.

Söz konusu çeyrekte hammadde ve mamul arasındaki fiyat farkının önemli ölçüde açılmasıyla birlikte faaliyet kârı 1,4 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Şirket, yassı ve uzun mamul gerçekleşen satış fiyatlarında kaydedilen rekor artışların, hurda sevkiyatlarındaki düşüşü dengelediğini belirtti. Çelik faaliyetleri için belirlenen dördüncü çeyrek şirket dışı satışlarının ortalama fiyatı önceki çeyreğe kıyasla 112$ artışla ton başına 1.662$ seviyesine yükseldi. Şirketin ortalama hurda maliyeti üçüncü çeyreğe kıyasla değişiklik göstermeyerek ton başına 490$ seviyesine yer almaya devam etti.

Çelik kâr marjlarının çelik sevkiyatlarındaki düşüşü dengelemesi sonucunda Steel Dynamics’in geri dönüşüm faaliyetlerinden elde ettiği faaliyet kârı 44 milyon $ seviyesinde yer aldı. Yerel üreticilerin çoğunun dördüncü çeyreğin tamamında bakım çalışmalarına bağlı olarak üretimlerine ara vermesi nedeniyle hurda talebi azaldı. Ayrıca, hurda fiyatlarının Ağustos ve Eylül aylarında hafifçe düşmesiyle ve dördüncü çeyreğin ikinci yarısında bir nebze toparlanmasıyla birlikte gerçekleşen ortalama satış fiyatları hafifçe geriledi.

Şirketin çelik üretim faaliyetlerinden elde edilen faaliyet kârı dördüncü çeyrekte üçüncü çeyreğe kıyasla iki buçuk kattan fazla artarak 238 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Güçlü seyreden sevkiyatların desteğiyle birlikte gerçekleşmiş satış fiyatlarının ton başına 986$/mt artmasının yükselmeye devam eden girdi maliyetlerini dengelemesine bağlı olarak şirketin kârı önemli ölçüde arttı. Steel Dynamics çelik kiriş ve güverteye olan talebin güçlü seyretmeye devam etmesi sonucunda üretim tesisindeki tamamlanmayan siparişlerin tonaj ve vadeli fiyatlandırma bakımından rekor seviyelere ulaştığını ifade etti. Şirket aynı ivmenin 2022 yılında da devam etmesini bekliyor.

Görünüme ilişkin de bilgi veren Millett, “2022 yılında yerel çelik tüketiminin 2021 yılına kıyasla daha da artacağını düşünüyoruz. Yerel çelik ekonomisinin güçlü temellerinden ve müşterilerin iyimserliğinden yola çıkarak inşaat, otomotiv ve sanayi sektörlerinin desteğiyle Kuzey Amerika’da çelik tüketiminin istikrarlı bir şekilde artmasını bekliyoruz. Tesislerimizdeki tamamlanmayan siparişlerin 2022 yılına kadar sarkmasına ve müşterilerin olumlu beklentilerine bakılırsa inşaat sektörünün 2022 yılında güçlü seyredeceğini düşünüyoruz. Ayrıca, Kuzey Amerika otomotiv sektörü tedarik zincirindeki sorunların azalarak araç üretimini desteklemesini bekliyoruz,” şeklinde konuştu.