﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Steel Dynamics ikinci çeyrekte rekor satış geliri ve net kâr elde etti

Cuma, 22 Temmuz 2022 10:34:22 (GMT+3)   |   San Diego
       

Steel Dynamics, Inc. bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirket bu yılın ikinci çeyreğinde 6,2 milyar $ değerinde net satış yaptığını ve net kârının 1,2 milyar $ veya hisse başına kârının 6,44$ seviyesinde yer aldığını belirtti.

Şirket bir önceki çeyrekte hisse başına 5,71$ ve geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde hisse başına 3,32$ kâr elde etmişti.

Söz konusu çeyrekte, şirketin faaliyet kârı şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye olan 1,2 milyar $ seviyesinde yer aldı. Yassı mamul segmentinde hammadde ile mamul arasındaki farkın açılması da kârındaki düşüşte etkili oldu.

Steel Dynamics uzun mamule olan talebin güçlü seyretmeye devam ederek ortalama gerçekleşen satış fiyatlarını ve sevkiyatları desteklediğini ifade etti. Çelik faaliyetleri için belirlenen şirket dışı ortalama satış fiyatları bir önceki çeyreğe kıyasla 22$ düşüşle ton başına 1.539$ seviyesine geriledi. Şirketin ortalama hurda maliyeti çeyreklik bazda 64$ artarak ton başına 538$ seviyesine yer almaya başladı.

İkinci çeyrekte şirketin geri dönüşüm faaliyetlerinden elde ettiği faaliyet kârı güçlü talebin artan fiyatları ve hammadde ile mamul arasındaki fiyat farkını desteklemesiyle 58 milyon $’a yükseldi. Güçlü hurda talebiyle birlikte sevkiyatlar çeyreklik bazda %7 arttı.

Şirketin çelik üretim faaliyetlerinden elde edilen faaliyet kârı birinci çeyreğe kıyasla önemli bir artış göstererek 599 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yüksek satış fiyatlarının ve güçlü sevkiyatların yüksek girdi maliyetlerini fazlasıyla dengelemesi çelik üretim faaliyetlerinden elde edilen faaliyet kârındaki yukarı yönlü harekette etkili oldu. Steel Dynamics ayrıca konut dışı inşaat sektörünün güçlü bir seyir göstermesi sonucunda üretim tesisindeki tamamlanmayan siparişlerin tonaj ve vadeli fiyatlandırma bakımından rekor seviyelere ulaştığını ifade etti. Şirket aynı ivmenin 2023 yılına kadar devam etmesini bekliyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Steel Dynamics 

Benzer Haber ve Analizler

Steel Dynamics kârının ikinci çeyrekte rekor seviyeye çıkmasını bekliyor

17 Haz | Çelik Haberler

Steel Dynamics birinci çeyrekte 1,11 milyar $ net kâr elde etti

22 Nis | Çelik Haberler

Steel Dynamics kârının birinci çeyrekte yükselmesini bekliyor

18 Mar | Çelik Haberler

Steel Dynamics’in net kârı dördüncü çeyrekte ve 2021 yılının tamamında rekor seviyeye çıktı

26 Oca | Çelik Haberler

Steel Dynamics kârının dördüncü çeyrekte rekor seviyeye çıkmasını bekliyor

17 Ara | Çelik Haberler

Steel Dynamics’in net kârı üçüncü çeyrekte rekor seviyeye çıktı

20 Eki | Çelik Haberler

Steel Dynamics kârının üçüncü çeyrekte rekor seviyeye çıkmasını bekliyor

16 Eyl | Çelik Haberler

Steel Dynamics kârının ikinci çeyrekte rekor seviyeye çıkmasını bekliyor

17 Haz | Çelik Haberler

Steel Dynamics birinci çeyrekte net kârını ikiye katladı

21 Nis | Çelik Haberler

Steel Dynamics üçüncü çeyrekte net karında düşüş açıkladı

18 Eki | Çelik Haberler