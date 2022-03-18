Steel Dynamics kârının birinci çeyrekte yükselmesini bekliyor

Cuma, 18 Mart 2022 11:29:54 (GMT+3) | San Diego

Steel Dynamics, Inc. bu yılın birinci çeyrek beklentilerine ilişkin yaptığı açıklamada, hisse başına kârının 5,55-5,59$ aralığında olacağını belirtti. Şirket geçtiğimiz yılın birinci çeyreğinde hisse başına 2,03$, dördüncü çeyreğinde ise hisse başına 5,49$ kâr elde etmişti.

Bu yılın birinci çeyreğinde Steel Dynamics’in çelik faaliyetlerinden elde edilen kârlılığının çok yüksek seviyelerde yer alması ancak %10’dan fazla düşmesi beklenen ortalama yassı mamul fiyatlarının yüksek sevkiyatları ve ortalama hurda fiyatlarındaki düşüşü dengelemesiyle yassı mamul faaliyetlerinden elde edilen kârlılığın azalmasına bağlı olarak geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine kıyasla gerilemesi bekleniyor. Ancak şirket uzayan teslimat süreleriyle yassı mamul fiyatlarının yakın zaman önce güçlendiğini söylerken, yüksek girdi maliyetleri ve küresel yassı mamul tedarik zincirinde yaşanan aksamalar beraberinde güçlü seyretmeye devam eden talep doğrultusunda fiyatların daha da artmasını beklediğini ifade etti. Otomotiv, inşaat ve sanayi sektörlerinin çelik talebini artırmaya devam edeceği de eklendi.

Öte yandan şirketin hurda geri dönüşüm faaliyetlerinden elde edilen kârlılığın iyileşen kâr marjlarının düşük sevkiyatları dengelemesine bağlı olarak dördüncü çeyrekteki sonuçlarla örtüşmesi bekleniyor.

Şirketin çelik üretim faaliyetlerinden elde ettiği kârın birinci çeyrekte, yüksek fiyatların ve yüksek sevkiyatların yüksek girdi maliyetlerini dengelemesiyle birlikte dördüncü çeyreğe kıyasla neredeyse 2 kat daha yüksek olması bekleniyor. Konut dışı inşaat sektöründe faaliyetlerin güçlü seyrini sürdürmesi tamamlanmamış siparişlerin ve şirketin çelik üretimi için vadeli fiyatlandırmasının rekor seviyeye ulaşmasıyla sonuçlanacak. Steel Dynamics, söz konusu verileri baz alarak ivmenin 2022 yılı boyunca devam etmesini bekliyor.